Ferrari Daytona disintegrata | chi l' ha distrutta in pochi secondi 400mila euro polverizzati | Guarda

Un gioiellino su 4 ruote distrutto nel giro diminuti, i primi alla guida del bolide. E un valore di mercato diletteralmente polverizzato per un banale errore di valutazione, forse una leggerezza. O, peggio, una spacconata. Sui social è diventata virale l'immagine di una12 Cilindri color giallo oro fiammante, la celebre, completamente, intraversata su una stradina di montagna. Dietro di lei, l'immagine (mai come in questo caso minacciosa e inquietante) di un carro attrezzi, in attesa di recuperare quella che fino a poco tempo prima era un'auto di lusso e che ora è soltanto un rottame sporco di fango. Il disastro, è il caso di dirlo, è avvenuto in Lussemburgo, durante un test drive. Il "giro inaugurale" che di solito prelude all'acquisto, soprattutto considerando il valore dell'auto in prova.