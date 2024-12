Agi.it - Esplosione in una villetta nel Lucchese, trovato il corpo senza vita di un uomo

AGI - È stato individuato sotto le macerie ildi una delle due persone disperse nell'di un'abitazione avvenuta nella notte a Molazzana, piccolo comune della Garfagnana in provincia di Lucca. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di undi 68 anni proprietario della casa insieme alla moglie che invece risulta ancora dispersa. La casa è stata completamente demolita dall'e in seguito è divampato anche un incendio. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanze e elisoccorso, forze dell'ordine e vigili del fuoco. I soccorritori sono ancora al lavoro e stanno rimuovendo le macerie a mano. La casa è situata in una zona isolata, fuori dal paese. "È stata una grossa tragedia. La coppia proprietaria dell'abitazione, originaria di un paese asiatico, aveva acquistato la casa qualche anno fa.