Lettera43.it - Attentato di Magdeburgo, incriminato Taleb al-Abdulmohsen: cinque capi imputazione per omicidio

al-, il medico saudita al volante della sua auto ha travolto 200 persone che affollavano il mercatino di Natale di, facendomorti (tra cui un bambino di nove anni) e circa 40 feriti gravi, è statoappunto perdidi, diversididi tentatoe lesione aggravata.Il mercatino di Natale di(Ansa).Aveva abiurato l’Islam, ma ha agito come il terrorista Anis Amri nel 2016I contorni dell’continuano a essere confusi. Al-aveva infatti abiurato l’Islam e si era avvicinato ad Alternative für Deutschland, inoltre i media tedeschi lo descrivono come un attivista impegnato ad aiutare gli oppositori in Arabia Saudita a fuggire dalla monarchia del Golfo per chiedere asilo in Europa.