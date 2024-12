Tvpertutti.it - Affari tuoi, la pugliese Debora sconfigge il dottore e intasca un ricco assegno

Una domenica fortunata quella del 22 dicembre per. Due cognate sono riuscite a spezzare la serie negativa che da tempo sembrava perseguitare la trasmissione di mamma Rai, condotta da Stefano De Martino. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, si è conclusa con una vincita importante, anche grazie alla determinazione della concorrente e alle sue scelte oculate. Un ruolo fondamentale è stato giocato dal dottor Pasquale, che non ha esitato a mettere alla prova la giovane partecipante con offerte sempre più strategiche e difficili da rifiutare.: la partita didalla PugliaÈ finalmente arrivato il momento della Puglia, rappresentata con grande orgoglio da, una farmacista di Lecce. Accanto a lei, per tutto il percorso, c'era la cognata Gloria, che non l'ha mai lasciata sola e l'ha sostenuta con entusiasmo.