WWE | John Cena sarà full-time per tutto il 2025

Mancano pochi giorni all’inizio dell’anno nuovo e per i fan del wrestling ilun anno molto speciale: l’ultimo anno di attività di. C’è grande curiosità riguardo quanti e quali incontri farà, e sopratse in quest’annoin grado di battere il record di titoli mondiali, che al momento detiene alla pari con Ric Flair. Ma se ancora non sappiamo quando e contro chi vedremosul ring, oggi abbiamo ricevuto un’indicazione su precisa su qualeil suo coinvolgimento per questo tour di addio.Un impegnoLa conferma è arrivata da Chris Legentil, Vice-Presidente Esecutivo del reparto Talent Relations e Head of Communications della WWE. Intervistato dal podcast The Sports Media, infatti, ha confermato chea tutti gli effetti un membrodel roster WWE peril, con un vero e proprio tour mondiale.