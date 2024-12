Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre risparmia Solo Sikoa, per il momento, in virtù del nemico in comune

Il 6 gennaio si avvicina e con esso il debutto di Raw su Netflix e l’attesissimo match che incoronerà l’unico e vero Tribal Chief trae Roman Reigns. Mentre Roman Reigns dopo War Games si è nuovamente preso una pausa,continua ad apparire a SmackDown e ha ingaggiato una lotta con LA Knight. Questa notte il Tribal Chief 2.0 ha ufficialmente accettato il match contro Reigns ed è stato, a sorpresa, raggiunto sul ring da.Ildel mioè mio amicoha interrotto il discorso di, il quale si è complimentato per l’attacco a Jimmy Uso, ma ha anche voluto capire i motivi della sua presenza sul ring. Lo scozzese ha ricordato ala sofferenza che ha causato a lui e alla sua famiglia quando gli ha impedito di vincere il titolo WWE a Clash At The Castle 2022 e si è detto combattuto, una parte avrebbe voluto attaccare subito, l’altra più razionale gli dice di aspettare visto che in un certo senso stanno combattendo una battaglia incontro Reigns e gli OG della Bloodline.