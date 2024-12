Vogliono farsi la piscina in giardino ma non hanno le autorizzazioni | cantiere sequestrato in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Controlli serrati sul territorioUnain fase di costruzione abusiva è stata individuata e sequestrata dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Terracina, nell’ambito delle operazioni di controllo sul rispetto delle norme edilizie e ambientali. L’intervento è stato condotto dagli agenti diretti dal Comandante Mauro Renzi, impegnati nel monitoraggio del territorio per prevenire e contrastare attività illecite.Struttura sequestrata in area vincolataLa, realizzata in calcestruzzo, è stata scoperta in una proprietà situata nei pressi della stradale per San Felice Circeo, un’area particolarmente sensibile poiché soggetta a molteplici vincoli ambientali e paesaggistici. Dopo gli accertamenti, l’intera zona è stata posta sotto sequestro.Denunciati i proprietariI proprietari dell’area, residenti in un’altra, sono stati denunciati per la costruzione abusiva e rischiano ora sanzioni penali.