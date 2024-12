Pianetamilan.it - Verona-Milan, Reijnders si aggiudica il Panini Player of the Match

Leggi su Pianetamilan.it

Ilha vinto 0-1 in casa delgrazie al gol del centrocampista Tijjani. L'olandese classe 1998, che ha segnato il suo ottavo gol in questa stagione tra campionato e coppe, si èto ilof the. Persi tratta del quarto premio individuale vinto in campionato, dopo quelli vinti contro Inter, Monza ed Empoli.0-1 Marcatori: 56'(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (46' Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (80' Tengstedt), Duda, Lazovi? (73' Mosquera); Suslov, Kastanos (60' Serdar); Sarr (46' Livramento). A disposizione: Magro, Perilli, Bradari?, Corradi, Faraoni, Magnani, Alidou, Dani Silva, Cissè. Allenatore: Zanetti.(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (89' Tomori), Gabbia, Thiaw, Álex Jiménez; Fofana, Terracciano; Chukwueze (70' Calabria),, R.