Un dono al Fornaroli. Ecografo all'avanguardia nel nome di Roberto

Undi ultima generazione, in grado di elaborare immagini tridimensionali, è stato donato dall’Aicit alla divisione di chirurgia dell’ospedale. Per la consegna dell’ennesimo strumento diagnostico regalato dall’Aicit all’ospedale non è stata scelta una data qualsiasi. "Il 20 dicembre ricorda il giorno della nascita diCorneo, al ricordo del quale, dopo la prematura morte per tumore, quandoaveva solo 24 anni, è nata l’Aicit. Tanti coetanei e amici dipiù di 40 anni fa hanno saputo trasformare un dolore profondo nella voglia di fare del bene. Da allora – ha sottolineato il presidente Daniele Bolzonella – abbiamo fatto numerose donazioni, anche di macchinari costosi, ed abbiamo attivato il servizio di trasporto dei pazienti che necessitano di cure radianti".