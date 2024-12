Ilgiorno.it - Torna il grande musical. A teatro c’è Peter Pan e si vola con la fantasia

Unritorno per uno deipiù amati dal pubblico. AlClerici di Brescia siall’Isola-che-non-c’è conPan – Il, nel doppio appuntamento di oggi alle 21 e domani alle 16,30. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e la colonna sonora di Edoardo Bennato,Pan - Ilcon un nuovo cast. Novità per il tour 24-25 è il ritorno in scena del Capitan Uncino originale ovvero Claudio Castrogiovanni, attore che già nel 2006 aveva affascinato il pubblico con la sua interpretazione ironica e trascinante. Al suo fianco, a dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane performer Luca Nencetti. Sempre amatissima dal pubblico, Martha Rossi, già talento di Amici di Maria De Filippi, storica e amata interprete di Wendy.