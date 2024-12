Bergamonews.it - Tentato omicidio di Simba La Rue, ecco perché i 4 autori sono stati condannati

Leggi su Bergamonews.it

Treviolo. La versione sull’agguato teso al trapperLa Rue in un parcheggio di Treviolo, il 16 giugno 2022, secondo il giudice delle udienze preliminari Riccardo Moreschi è stata concordata tra i 4 imputati. Lo scrive nelle motivazioni della sentenza, che ha visto la condanna di tutti gli aggressori: 7 anni in abbreviato per il 25enne milanese Francesco Menghetti e per Youness Foudad, originario del Marocco, 31 anni; 6 anni per Moaad Amagour, 25 anni, fratello di Baby Touché, mentre Samir Benskar, 21 anni, ha patteggiato una pena di 5 anni.“Pur dovendosi rimarcare l’evidente tentativo dei soggetti coinvolti nell’aggressione di offrire un’edulcorata versione dei fatti, a loro favorevole, un’attenta lettura delle loro dichiarazioni, comparata con le conversazioni intercettate, con gli accertamenti sull’auto della persona offesa e con gli esiti della perizia medico-legale, consente di far luce su alcuni punti della dinamica dell’aggressione”, scrive il gup.