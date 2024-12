Lanazione.it - Simona Fanelli alla guida di Italia Nostra: "Metrobus, alta velocità, nodino e scalo"

Perugia ha rinnovato il proprio consiglio direttivo che, come da statuto, rimarrà in carica tre anni. Risultano eletti: Doretta Canosci, Mauro Monella, Giuseppe Severini, Luigi Fressoia, Fabio Marioli,, Alessandro Polidori, Alessandra Tassini, Alessio Tecchiodi. L’assemblea ha ringraziato il presidente uscente Luigi Fressoia per il lavoro svolto nei dieci anni dal 2015 ad oggi, che ha portatotra i soggetti più attivi nel dibattito cittadino arrivando a toccare nel 2020 il numero di 162 iscritti; avendo ricoperto la carica di presidente per tre mandati consecutivi, per statuto Fressoia non può essere ulteriormente confermato. Il nuovo consiglio appena eletto ha subito votato la nuova presidente che è, vicepresidente Fabio Marioli e confermato la professoressa Doretta Canosci nei ruoli di segretaria ed economa.