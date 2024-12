Liberoquotidiano.it - "Siamo fott***!". E poi salta il microfono: la figuraccia di Macron contestato | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Emmanuelè volato a Mayotte, un arcipelago in mezzo all'oceano Indiano, vicino al Madagascar. Si tratta di uno dei dipartimenti francesi che è stato colpito da un ciclone devastante. Il presidente della Francia si è presentato in camicia bianca, come nel suo stile. E ha provato a calmare gli abitanti del luogo, piuttosto esagitati. Ma il suo intervento è stato uno dei più goffi mai fatti. E per giunta gli si è pure staccato il. L'Eliseo non solo è statodagli abitanti dell'arcipelago Mayotte. Ma ha avuto pure la faccia tosta di rispondere seccato. "Allora - ha urlato Emmanuel- perché mi hai appena detto questo? Quindi, io vi dico: tutti combattono. Avete vissuto qualcosa di terribile. Tutti combattono, indipendentemente dal colore della pelle. E non opponete le persone, non opponete le persone.