Serie C / L’Ascoli pareggia con la Spal 1-1, nono risultato utile consecutivo

I bianconeri di Di Carlo, privi di Corazza, interrompono la striscia positiva di 4 vittorie ma portano a 9 il numero delle gare senza subire sconfitte. A segno Caccavo e l’ex Antenucci VALLESINA, 20 dicembre 2024 –tornava al “Del Duca” con la, altra delusa del torneo, dopo aver centrato la quarta vittoria consecutiva che ha portato a ben 8 i risultati utili.In occasione del trentennale della morte del “Presidentissimo” Costantino Rozzi, Ascoli in campo come da tradizione con i calzettoni rossi, ma anche con un’apposita maglia a lui dedicata, con una patch raffigurante una sua immagine ed una sua storica frase: «Per guardare il cielo bisogna mantenere i piedi per terra».La maglia speciale in occasione della ricorrenza della morte del “Presidentissimo” Costantino Rozzi (foto profilo FB ufficiale Ascoli Calcio)In una gara che si è giocata su un terreno pesantissimo per la copiosa pioggia caduta nelle ultime ore, privo del suo bomber principe Simone Corazza, partito per star vicino alla moglie in dolce attesa e in procinto di partorire, non è riuscito ad andare oltre l’1-1 con una formazione, quella ospite, che è riuscita portare a casa un punto prezioso dal “Del Duca”.