Biccy.it - Rivelazioni del guru della moda su Lorenzo: “Si finge diverso”

Leggi su Biccy.it

Da più di un mese non si fa che sentir parlare di un misteriosoche sarebbe stato legato in qualche modo aSpolverato. I rumor si sono fatti così insistenti che Alfonso Signorini ha avvisato il gieffino, che però ha smentito tutto: “Non so niente di questa storia. Non conosco nessun. Ma poi io amo la donna. Non ho mai avuto esperienze con uomini. Siamo nel 2024 lo direi se fosse vero. Infatti non ci sarebbe nulla di male, ma al momento mi accontento delle donne e non vado oltre“. Eppure Riccardo Signoretti ieri ha dichiarato che il fantomaticoha fatto delle, che sono state pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv.Il direttore di Nuovo Tv ha anticipato: “Chi guarda il Grande Fratello avrà sentito parlare del, che sarebbe un amico speciale di Spolverato.