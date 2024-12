Agi.it - Più telecamere e agenti. Roma blindata per il Giubileo

Leggi su Agi.it

AGI -in vista del2025 che si inaugura la sera della vigilia di Natale con l'apertura della Porta Santa. Saranno oltre 700 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che, in aggiunta a quelli ordinariamente in servizio, verranno impiegati quotidianamente nei luoghi sensibili. Il potenziamento riguarda Vaticano e aree limitrofe, da via delle Fornaci a via Gregorio VII, il quartiere Aurelio, il centro storico in particolare nell'area del Tridente, e i luoghi limitrofi alle Basiliche. In campo ci saranno anche nuclei cinofili, artificieri e tiratori, oltre a 2milapuntate su ogni angolo della Città Eterna. Un focus sul dispositivo di sicurezza per l'evento che richiamerà milioni di visitatori in un periodo segnato da profonde tensioni internazionali è stato fatto nei giorni scorsi al Viminale, durante la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.