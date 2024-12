Ilfattoquotidiano.it - “Noi insegnanti non siamo contenti quando i genitori degli alunni ci regalano queste tre cose”: la lista della maestra è virale

Si chiama Natalie Parmenter, è un ex insegnante di una scuola materna e ha fondato Primary Focus, una guida online per i. La donna ha postato su TikTok un video diventatonel quale parla di una cosa che poco ha a che vedere con i figli e più con le mamme ed i papà: quali sono i regali di Natale più odiatimaestre? Intanto, basta con le tazze: “Abbiamo tazze a forma di matita, tazze con piante che ci crescono dentro. basta, ne abbiamo abbastanza di tazze”. Punto numero due? “I cupcake a sorpresa durante la festa di Natale”. Com’è noto si tratta di piccole tortine decorate. Ma come mai Parmenter ha detto che non sono gradite? Perché si tratta di un regalo per la classe ed è “scortese” far credere che sia invece solo per la. Inoltre, c’è unache le mamme intenzionate a portare dolci sottoscrivono, così da non avere troppe preparazioni per la festa natalizia: “Non tenerne conto e presentarsi con i cupcake imbarazza chi si era prenotato e finiamo per avere una quantità di zucchero enorme”.