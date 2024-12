Lapresse.it - Natale, rush finale per i regali: è caccia all’ultimo dono per sette milioni di italiani

Manca sempre meno ae glisono adegli ultimi. Secondo uno studio di Confesercenti e Ipsos, nonostante “il clima di incertezza sul futuro che pesa su famiglie e imprese”, sono quasi 7le persone che nell’ultimo weekend prenatalizio compreranno gli ultimi doni da mettere sotto l’albero. Acquisti per un giro d’affari di circa 1,5 miliardi di euro, ultima tranche di una spesa complessiva per le festività natalizie che il Codacons stima in 25 miliardi.Sempre secondo l’indagine Confesercenti-Ipsos, in queste vacanze si faranno in media poco meno di novea testa, per un budget di 225 euro a persona. Tra i doni più ricercati ci sono vestiti e accessori, giocattoli, libri, ma anche prodotti di profumeria e cosmetica. E in controtendenza, sullo shopping last minute, i punti vendita fisici battono quelli online: il 61% del totale degli acquisti viene effettuato in negozi di vicinato, in centri commerciali o in mercati.