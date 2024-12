Bergamonews.it - Morì nel rogo in psichiatria, il giudice archivia la posizione dell’ex direttrice generale del Papa Giovanni

Non ci sono responsabili per la morte di una dicianovenne che il 13 agosto 2019 rimase carbonizzata nelda lei stessa appiccato nel reparto didell’ospedaledi Bergamo.Dopo che nell’aprile scorso, al termine di un processo per omicidio colposo nel quale ilLaura Garufi aveva assolto i due addetti della squadra antincendio, ora ilper le indagini preliminari Riccardo Moreschi hato le posizioni di Maria Beatrice Stasi, ai tempidell’Asst, e di Tatiana Ferrari, tuttora responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’ospedale. Stasi ora è in pensione.La ricostruzione dei fattiLa ragazza, ricoverata nel reparto di psichiatrica dell’ospedale di Bergamo, in preda a una crisi, era stata contenuta a letto dopo la somministrazione di un calmante, ma aveva con sé un accendino.