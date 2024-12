Sport.quotidiano.net - Modena, seconda vittoria di fila: è il Caso di festeggiare

, 21 dicembre 2024 – L’aria natalizia rende tutto più magico. Sotto l’albero, Paolo Mandelli chissà cosa realmente riceverà dalla sua famiglia. Dal, il tecnico della rivoluzione canarina, ha ricevuto il regalo più significativo, qualcosa che non si vedeva da oltre un anno e già questo varrebbe il racconto. Per la prima volta nell’intero 2024 la sua squadra vince due partite consecutivamente, un po’ di ’corto muso’ come piacerebbe dire ad un altro toscano ma sarebbe molto riduttivo racchiudere quanto si è visto dal 9 novembre (giorno del successo sulla Carrarese) ad oggi in quelle due parole di allegriana memoria. Ilnon ha più paura, ha veramente un’identità e sa cosa fare in campo, avendo compreso quelle che sono le potenzialità a disposizione, avendole capite i giocatori per primi.