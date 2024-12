Iodonna.it - Maria Antonietta Calabrò racconta della guerra in Vaticano che ha coinvolto gli ultimi due Papi: Benedetto e Francesco

Papa Francesco ha detto che "ci sono cose che solo le donne intuiscono". Ora un libro tra cronaca e storia, scritto da una donna, riscrive le vicende vaticane degli ultimi due Papi. E di come siano rimasti entrambi intrappolati (dimissionario uno, sul punto di essere estromesso l'altro) in una guerra combattuta per venticinque anni. Già il titolo Il Trono e l'Altare è una provocazione insieme al sottotitolo Guerra in Vaticano, una storia inedita (Cantagalli).