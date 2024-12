Ilrestodelcarlino.it - Lo storico portiere Tacconi nella barbieria Cozzi

Una visita graditissima quella dellodella Juventus, Stefanodi Bruno. Barbiere per passione da una vita,ha fatto del suo negozio un punto di ritrovo per buontemponi come lui ed ha accolto con la solita simpatia un cliente vip, coinvolgendolo nelle esilaranti battute insieme ad amici che si sono dati appuntamento inper intrattenersi con l’illustre ospite. "Esi è prestato alla chiacchiera e allo scherzo, tant’è che anche quando ho finito il servizio, è rimasto lì con noi a chiacchierare in amicizia, insieme alla sua donna e al figlio" racconta. "Per l’occasione, ho anche chiesto all’amico Marino Calvigioni (presidente Di Arte in Vino) di poter omaggiare il campione con qualche bottiglia di vino che ha molto gradito.