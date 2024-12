LIVE – Discesa libera maschile Val Gardena 2024 sci alpino | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedellain Val, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Prosegue lo spettacolo sulla Saslong, che nella giornata di ieri ha visto la prima vittoria in carriera di Mattia Casse: il piemontese classe ’90, sceso con il pettorale numero 10, ha pennellato sui Muri di Sochers e sulle Gobbe del Cammello, imponendosi con un centesimo su Jared Goldberg (sceso con il 26) e 43 su Marco Odermatt. Oggi si torna in gara con la, che l’anno scorso vide il trionfo di Dominik Paris, l’ultimo della sua carriera fin qui: il fuoriclasse italiano storicamente non aveva mai avuto un buon feeling con la Saslong, ma l’anno scorso si superò e chissà che non possa replicare anche questa volta.Per il resto i nomi da tenere in considerazione sono sempre gli stessi, con Cyprien Sarrazin che cercherà il riscatto dopo l’uscita nel Super-G, così come l’austriaco Vincent Kriechmayr, solo 12esimo ieri.