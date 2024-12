Lecce da applausi ma la Lazio dell’ex Baroni vince e si rimette in marcia | cronaca e pagelle

Leggi su Sportface.it

Stava per scattare inesorabile la trappola del Via del Mare per la, che non poteva rallentare ancora e soprattutto era chiamata alla reazione dopo il pesantissimo 0-6 interno contro l’Inter. I ragazzi di, ex di turno, dopo aver rischiato dirla e anche di perderla, il tutto contro una squadra che per la follia di Guilbert si era ritrovata sotto di un uomo e di un gol all’intervallo, alla fine riescono a spuntarla grazie al tiro al volo di Marusic, subentrato nel finale, che a due minuti dal 90? regala una grande gioia ai biancocelesti, che dunque si rimettono ine agganciano proprio i campioni d’Italia a quota 34 punti, seppur con due partite in più.E’ una sconfitta davvero beffarda per i salentini, e probabilmente immeritata: nonostante l’inferiorità numerica nel secondo tempo, i giallorossi di Giampaolo giocano una partita davvero encomiabile e di enorme personalità, e dopo essere finiti sotto per la seconda volta, in pieno recupero colpiscono la traversa piena con Kaba con Pierotti che sulla ribattuta manda fuori da un metro, il tutto su un’azione confezionata da Rebic, che contro la Juventus aveva pareggiato in pieno recupero.