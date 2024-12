Ilgiorno.it - L’allarme di Federconsumatori: "Attenzione alle carte revolving. A fine mese il conto è più salato"

Il cambiamento climatico si avverte sul banco della frutta. Lo fa notare Alessandro Cherubin, presidente diMonza e Brianza: "Le clementine di Calabria sono più piccole, perché manca l’acqua e le temperature sono elevate. Costano poco più di un euro al chilo, mentre per trovare quelle più grosse e invitanti all’occhio e si spendono circa 3 euro al chilo. Con l’innalzamento delle temperature si nota una produzione straordinaria di cachi fino a Natale, mai successo. La stagione d’elezione per i cachi è l’autunno. Poi i consumatori cercano il caco mela". L’avocado che tradizionalmente costava 8,50 euro a pezzo, comincia a giocarsela alla pari con le arance, attorno ai 3 euro al chilo e la produzione sbarca anche in Calabria. Il caffè è aumentato dal 20 al 30%, come il tè. Mentre l’olio d’oliva che prima si trovava a 7-8 euro al litro è schizzato a 10 o anche 12 euro, essendo aumentati i costi di bollitura e calata quest’anno la produzione del 50%.