Bergamonews.it - La musica delle seconde possibilità risuona nel concerto di Natale in carcere

Bergamo. Unacapace di portare nei cuori un po’ di tenerezza del, con l’augurio di nuoveda sfruttare appieno.dolce e coinvolgente, capace di sciogliere gli animi anche in periodi difficili, è stata protagonista deldiper i detenuti, organizzato nella mattinata di venerdì 20 dicembre dal Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo in collaborazione con la Casa Circondariale di Bergamo.Un’iniziativa importante di inclusione, capace di unire il mondo della cultura e la realtà carceraria, che si unisce alle altre che il Festival Pianistico porta avanti sia a Brescia che a Bergamo. Dopo ildel 18 dicembre a Brescia, con la pianista Gloria Campaner, la Casa Circondariale di Bergamo ha visto protagonista il Donizetti Opera Ensemble, che ha proposto un repertorio di famosi brani diclassica e non spaziando dalla Turandot al tango di Astor Piazzolla, fino ai classici brani natalizi protagonisti di queste feste.