Inter Primavera travolta dalla Roma | finisce 4-1 per i giallorossi

. Latravolge l’con un netto 4-1, consolidando il primato in classifica e portando a cinque i punti di vantaggio sui nerazzurri (36 contro 31). Al KONAMI Youth Development Centre, idominano sin dai primi minuti, offrendo una prestazione senza appelli.Nella prima metà di gioco, le reti di Coletta e Levak mettono subito in discesa la gara per la squadra capitolina. L’tenta una reazione a inizio ripresa con il gol di Berenbruch, che segna sulla ribattuta di un rigore inizialmente sbagliato, ma è solo un’illusione. Lariprende il controllo e chiude il match con Misitano e Zefi, quest’ultimo freddo dal dischetto per il più classico gol dell’ex.Una vittoria schiacciante per la capolista e una sconfitta pesante per i nerazzurri di Zanchetta, oggi sottotono.