Genoa-Napoli, Pinamonti colpisce ancora gli azzurri: bufera sui social

, i rossoblù accorciano le distanze ad inizio secondo tempo: pioggia di critiche sui.Al Marassi di Genova, il secondo tempo trasta presentando tutt’altro scenario: la rete diad inizio secondo tempo ha rimescolato le carte in gioco. Il gol rossoblù ha ridato vitalità all’intero impianto ligure che crede fortemente nel pareggio. Glisi sono abbassati troppi ed alcune parate di Meret stanno decidendo il match.Gol di, i tifosi non ci stanno: “Scontato contro iluna volta Andreaha timbrato il cartellino contro il. L’ex Inter, quando vede azzurro non si smentisce mai e quest’oggi è riuscito a battere Meret dopo una marcatura tutt’altro che sufficiente di Juan Jesus. Il calciatore brasiliano, infatti, è stato preso di mira suiproprio per aver commesso un grave errore: “Con Juan Jesus non si può stare mai tranquilli“.