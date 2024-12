Gatto come bersaglio per le frecce della balestra… L’intervento della Polizia Locale in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Un episodio di violenza contro gli animaliUn grave atto di crudeltà è avvenuto a San Felice Circeo, dove unè stato trovato con un dardo di balestra conficcato nel dorso. L’episodio, risalente al 6 dicembre, è stato scoperto da un cittadino che, trovando l’animale ferito nel proprio giardino, ha subito allertato le autorità competenti.Denuncia contro ignotiQuesta mattina, ladi San Felice Circeo ha formalizzato una denuncia contro ignoti per maltrattamento di animali. Le indagini sono state avviate per individuare il responsabile di questo gesto brutale e per fare piena luce sull’accaduto.Intervento veterinario e recupero delIlferito è stato prontamente soccorso e trasportato presso la clinica veterinaria Regina Elena, dove ha ricevuto tutte le cure necessarie.