Dinner in the Sky Ferrara aperitivi e cene a 50 metri | quando e come prenotare

, 21 dicembre 2024 – Per la prima volta, la città ospiteràin the Sky, l’innovativa attrazione che offre la possibilità di cenare a 50di altezza, sospesi nel cielo. L'evento, organizzato da Dits Italia, si terrà dal 22 al 27 luglio 2025, nel suggestivo Lungofiume della nuova Darsena riqualificata die costerà fra 79 e 198 euro. L'arrivo dell’evento in città coincide con l’undicesima edizione di Mangiafexpo, in collaborazione con il Comune di, che celebra la ristorazione del territorio dal 2015. La manifestazione avrà luogo dal 21 luglio al 10 agosto, con 19 aree di ristorazione.in the Sky dal 2006 ha realizzato oltre 10mila eventi in alcune delle città più iconiche del pianeta, da Las Vegas a Dubai, da Londra a Bruxelles. Il concetto è semplice: le persone possono mangiare e brindare a 50d’altezza, su un’ esclusiva piattaforma da dove ammirare il paesaggio cittadino e il Po di Volano.