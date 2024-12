Ilnapolista.it - De Laurentiis punta su Mockridge (ex Sky) come nuovo ad della Lega Serie A al posto di De Siervo

Desu(ex Sky)adA aldi DeLaA non si smentisce mai. Ha un presidente eletto (Simonelli) ma non proclamato. Potrebbe essere ineleggibile. Lo stabilirà il Consiglio di. Per ora, si registra il successo dei club vicini a Gravina, ossia delle potenti del calcio italiano. Ma Lotito e Denon si arrendono, soprattutto sul fronte dell’amministratore detoA.Scrive Repubblica con Matteo Pinci e Franco Vanni:Il fronte lotitiano ha cercato fino all’ultimo alternative a Simonelli, tentando il bluff di far circolare il nome di Luca Cordero di Montezemolo, che ha però smentito ogni coinvolgimento. Il piano era produrre lo stallo per poi, a gennaio, riproporre Casinipresidente unitario.