Amica.it - Conoscete la tecnica blonzing, amatissima su TikTok?

Leggi su Amica.it

Ormai è innegabile:è il regno della bellezza. Il luogo dove le tendenze nascono e si sviluppano, diventando virali in un battito di ciglia. Alcune dopo poco tempo sfumano via, come se non fossero mai esistite, altre restano. Dai trucchi rapidi per ottenere un look impeccabile alle tecniche più creative, la Generazione Z continua a rivoluzionare il mondo della bellezza e soprattutto l’approccio al make-up. L’ultima tendenza che ha attirato l’attenzione della grande community di?Il: unache non solo semplifica la routine, ma regala un effetto radioso e naturale. Scopriamone di più insieme.: cos’è e perché è viraleIl terminenasce dall’unione di blush e bronzing (bronzer), due prodotti must have in ogni make-up routine.