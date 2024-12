Ilfattoquotidiano.it - Concorsi scuola, non si rifaranno le prove per chi aveva il Covid nel 2022: la sentenza del Tar

Non sileconcorsuali delper il personale docente che non si era presentato a causa del. Il Tar del Lazio ha stabilito che il Ministero dell’Istruzione, in maniera legittima, non ha riprogrammato il test per i posti comuni e di sostegno dellasecondaria di primo e secondo grado.Con lai giudici hanno respinto un ricorso collettivo proposto da alcuni candidati alla procedura in questione. Questi chiedevano anche l’accertamento del loro diritto ad essere ammessi allo svolgimento disuppletive da calendarizzare. I giudici amministrativi hanno considerato il ricorso non fondato “in considerazione del sopravvenuto” orientamento “del Consiglio di Stato sull’impossibilità di partecipazione ai pubbliciper questioni riconducibili alla pandemia da-19”.