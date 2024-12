Scuolalink.it - Concorsi scuola: niente prove suppletive per chi era in quarantena da Covid, il Tar respinge il ricorso

Il Tar del Lazio ha stabilito che non si terrannoper i candidati ai2022 che non hanno potuto partecipare a causa dellao dell’isolamento fiduciario imposto dalla pandemia di-19. Con questa decisione, il tribunale ha respinto uncollettivo presentato da candidati che richiedevano di essere ammessi a sessioni di recupero per i posti comuni e di sostegno nellasecondaria di primo e secondo grado. La sentenza del Tar del Lazio sulledelper chi era indaI giudici amministrativi hanno considerato legittima la decisione del Ministero dell’Istruzione di non prevedere sessioniper leconcorsuali, ritenendo infondata la richiesta dei ricorrenti. La sentenza si basa su un orientamento consolidato dal Consiglio di Stato, che ha escluso la possibilità di riorganizzarepubblici per motivazioni riconducibili a impedimenti soggettivi, anche se legati alla pandemia.