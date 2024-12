Thesocialpost.it - Chi è Taleb, l’attentatore di Magdeburgo: lo psichiatra saudita anti Islam fan di Afd e Musk

Leggi su Thesocialpost.it

Abdulmohsen,di, viene descritto dagli esperti francesi come un individuo dal profilo «caotico», un termine utilizzato per caratterizzare persone che combinano ideologie disparate e vulnerabilità personali, capaci di compiere atti violenti. Originario dell’Arabiae con 50 anni, Abdulmohsen si è trasferito in Germania nel 2006, dove possiede un permesso di soggiorno permanente. È un medico specializzato in psichiatria e psicoterapia, attualmente impiegato presso la clinica di Bernburg (Saale), che si trova a circa 46 chilometri dae dal suo mercatino di Natale. Bernburg, una cittadina di circa 32.000 abit, è anche la sua residenza. Fonti stampa indicano che abbia lavorato nel servizio forense per detenuti con problemi di dipendenza.Leggi anche: Reggio Calabria, minorenne violentata in gruppo e ripresa: 3 persone in carcereNon ci sarebbero stati nel suo passato legami con ambienti radicali, e non avrebbe destato sospetti in precedenza.