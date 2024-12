Ilgiorno.it - "Bello laurearmi dove sono nata"

Leggi su Ilgiorno.it

I corridoi dell’Università e una Pavia molto poetica. Sarah Mustafa ha dedicato diverse pagine alla sua cittàle guardata con gli occhi di chi ha lottato con caparbietà per tornarci. E, una volta rientrata, dopo aver frequentato l’istituto Bordoni, la donna si è laureata in scienze politiche con indirizzo politico-internazionale nel 2006 e successivamente ha concluso un master in Cooperazione e sviluppo all’Università Cattolica di Milano. "Non era scontato prendere una laurea - ha detto - e farlo nell’università della propria città. Ci tenevo perché anche mio padre si è laureato in medicina a Pavia".