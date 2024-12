Basket Eurolega 2024 2025 | la Virtus sorprende il Barcellona l’Olimpia perde col Bayern

Leggi su Sportface.it

ColpoBologna che in casa batte il, mentreMilano cede di misura alMonaco: sono questi i verdetti delle due squadre italiane nella 17^ giornata dell’di. Un successo prestigioso per gli uomini di coach Dusko Ivanovic, che davanti al proprio pubblico si impongono per 86-81 contro i blaugrana. Quarto successo stagionale per le Vu Nere, che hanno ancora un gap molto importante da colmare per provare a sognare in grande. Secondo KO consecutivo, invece, per i meneghini, che contro i bavaresi si arrendono per 78-79.RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’IN DIRETTALeandro Bolmaro, Olimpia Milano Foto – Simone Lucarelli/IPA Sport, cronaca delle partite diBologna e Olimpia MilanoNella sfida traBologna e, ottima partenza per la formazione di casa, in cui Cordinier si dimostra subito in partita.