Babbo Natale è passato a Dergano. La 2C svuota la vetrina della libreria

ta alla Liberia Scamamù di via Davanzati, al quartiere: tutti i libri sono stati acquistati ieri pomeriggio dai genitori2 Cscuola primaria Leopardi di viale Bodio. Regali diin anticipo per i bimbi, che potranno leggere sotto l’albero pieno di luci i loro nuovi libri durante le vacanze. "Un bellissimo gesto - commentano alla-. Siamo onorati che abbiano scelto proprio noi". L’auspicio è che altri prendano esempio in vista delle festività che invitano a rallentare il ritmo. E, perché no, a leggere spegnendo i cellulari. Questa è la ventottesima volta che unadivieneta da benefattori: un fenomeno che da Milano si è esteso in più città d’Italia grazie all’idea di Daniela Nicolò, milanese di 57 anni, redattrice di testi universitari, che non immaginava di dar vita a una catena senza fine facendo il primo passo in via Lepontina: lo scorso agosto ha acquistato tutti i libriindipendente “I Baffi”.