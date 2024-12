Ilnapolista.it - Ancelotti: «Chiedo a Babbo Natale di non ricevere più critiche nel 2025»

Domani il Real Madrid torna al Bernabue e accoglie il Siviglia per la 18esima giornata de La Liga., tecnico del Real, presenta in conferenza stampa il match.Leggi anche:elogiato dalla stampa catalana: “ha chiuso la bocca ai detrattori nel club e ai giornalisti amici di Florentino”: «Il 10% delle domande in conferenza sono domande brutte a cui è difficile rispondere»Ultima partita del 2024:«Torniamo a casa dopo tante trasferte. Finire l’anno qui è emozionante per noi e vogliamo finirlo bene. Abbiamo ben chiaro che vogliamo finire l’anno con una vittoria».su Mbappé:«Penso che il suo periodo di adattamento sia finito, è più motivato, più entusiasta di essere qui. Aveva bisogno di adattarsi ma ora è finito».L’altro big match di giornata è Barcellona – Atletico:«Sarà un campionato molto più competitivo rispetto agli altri anni, come quello tra Barcellona e Madrid.