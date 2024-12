Metropolitanmagazine.it - Accordo trovato, niente shutdown e Trump vince ancora

Il Congresso Usa ha scongiurato lo stop delle attività federali dopo settimane di trattative andate avanti fino all’ultimo minuto, grazie a una proposta di legge, approvata prima dalla Camera e poi anche dal Senato, per finanziare le agenzie federali fino a metà marzo. Il via libera del Senato e’ arrivato mezz’ora dopo la scadenza ultima della mezzanotte e ha permesso di interrompere i preparativi per lo, salvando il Natale a oltre 800.000 lavoratori a rischio di essere mandati a casa senza paga.I repubblicani alla Camera hannoin extremis unsu un provvedimento per evitare lo. Un piano che ha incassato il via libera di Donald.Parlando di un “successo”, il presidente-eletto ha invitato tutti ad approvare l’intesa che, fra l’altro, fa slittare di due anni la scadenza del tetto del debito, un elemento “molto importante per l’agenda dell’America First”.