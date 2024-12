Oasport.it - Usyk e Fury, faccia a faccia di 10 minuti! Momento surreale in conferenza, “gli farò un sacco male”

Oleksandre Tysonhanno dato vita a undurante lastampa che ha preceduto il Mondiale WBA, WBO, WBC, IBO dei pesi massimi, in programma sabato 21 dicembre (attorno alle ore 23.00 italiane) sul ring di Riad (Arabia Saudita). L’ucraino e il britannico si sono infatti piazzati uno di fronte all’altro per il consueto, ma sono rimasti in questa posizione per addirittura dieci, fissandosi negli occhi per provare a intimorire l’avversario.Il detentore delle cinture della categoria regina e il suo sfidante sono rimasti l’uno a un palmo di distanza dall’altro, fino a quando la sicurezza ha deciso di separarli dopo che era iniziata a volare qualche parola di troppo e si stavano alzando le mani. I due pugili si sono rivelati particolarmente bellicosi durante la, come da tradizione in questi eventi.