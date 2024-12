Ilrestodelcarlino.it - Summer Jamboree 2025 a Senigallia: dieci giorni di rock'n'roll e swing

Nozze d’argento tra la spiaggia di velluto e il, l’edizionesi svolgerà dall’1 al 10 agosto. Ancora una volta, e con sempre più carica, la città disi trasforma infatti nel paradiso del’n’e delloper l’edizione anniversario di questo incredibile viaggio nel tempo, che ogni anno raduna e unisce in città appassionati da tutto il mondo per vivere "The Hottestin’ Holiday on Earth.’n’, Country,abilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Westernsono generi che non hanno mai smesso di ispirare nuove generazioni e di far vibrare artisti e appassionati in tutto il mondo. Per celebrare al meglio questo importante anniversario, l’edizionesi arricchisce di un prefestival, portando ale giornate di appuntamenti.