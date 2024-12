Amica.it - Stravolte? Le frasi celebri per affrontare stanchezza fisica e mentale, anche con ironia

Leggi su Amica.it

E se leggere lesulla, che sia, aiutasse già a farci sentire più leggere? Se vi sentite(e ne avete certamente tutti i motivi), ecco citazioni famose e profonde per farci riflettere, maironiche e divertenti per far spuntare un sorriso. Chissà quante volte vi è capitato di pensare «Non ce la faccio più». Forse nemmeno riuscite a contarle. Spesso, nella vita, capita di sentirsi stanchi, stremati, esausti. A volte nel corpo, altre nello spirito.I motivi possono essere i più disparati: si può essere stanchi di una persona, di un lavoro, di una situazione. Madi fare il pendolare, di non stare mai fermi, di non dormire mai. Qualunque sia la causa, una cosa è certa: quando la fatica prevale e le energie si azzerano, non è sempre facile reagire.