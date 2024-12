Ilgiorno.it - Sindacati italiani e svizzeri contro la nuova tassa sui frontalieri

"Isi erano fin da subito mobilitati con ogni forza per opporsi a questo provvedimento che riteniamo iniquo, ingiustificato, intempestivo e, verosimilmente, illegittimo – sottolinea Andrea Puglia (foto) dell’Ocst, l’Organizzazione cristiano-sociale ticinese – Iniquo perché basato sul presupposto sbagliato: isono contribuenti indiretti nazionali attraverso i ristorni fiscali pari al 40% di quanto versato alla fonte in Svizzera. Ingiustificato perché in contraddizione con quanto lo stesso Ministero della Salute ha sempre sostenuto e ribadito con apposita circolare agli assessorati regionali alla sanità del 8 marzo 2016". Poi ci sono i dubbi dal punto di vista legale, visto che laè in aperto contrasto con i contenuti del nuovo Accordo sullazione deitra Italia e Svizzera, sottoscritto l’anno scorso, nel quale si prevede che sia solo la Confederazione ad avere il diritto dire i ‘vecchi’.