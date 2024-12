Ilveggente.it - Serie B, i pronostici sulle partite della diciottesima giornata

Leggi su Ilveggente.it

B, la capolista Sassuolo ospita il Palermo dell’ex Dionisi mentre il Pisa di Inzaghi fa visita al Modena reduce dal successo nel derby con la Reggiana. Con il successo sul Frosinone di sabato scorso sono diventate sei le vittorie consecutive del Sassuolo, sempre più primo. I neroverdi hanno raggiunto quota 40 punti e rimangono i principali candidati alla promozione diretta in massimama alle loro calcagna c’è ancora il Pisa di Pippo Inzaghi, che sta provando a tenere il passo degli uomini di Fabio Grosso: i toscani, dopo la vittoria contro il Bari, restano a -3. Più ampio, invece, il distacco dallo Spezia terzo, scivolato a -6.B, i(Ansa) – Ilveggente.itSassuolo che in questo turno prenatalizio va a cacciasettima affermazione consecutiva in campionato e lo farà contro un pezzo importante del suo passato: il tecnico Alessio Dionisi, che fino a pochi mesi fa era seduto sulla panchina neroverde e che oggi è invece al timone del Palermo, prossimo avversariocapolista.