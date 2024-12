Lettera43.it - Processo Open Arms, Salvini assolto: le reazioni dei leader politici

Leggi su Lettera43.it

Da Giorgia Meloni ad Antonio Tajani, passando per Viktor Orbán. Alla notizia della sentenza di assoluzione con formula piena per Matteonel, idi centrodestra italiani ed europei hanno mostrato la propria solidarietà al collega, congratulandosi per la vittoria in tribunale. La presidente del Consiglio ha affidato a X il suo commento. Ha scritto: «Difendere i confini italiani non può essere mai un crimine. Una grande notizia l’assoluzione di Matteo. Proseguiamo insieme, con tenacia e determinazione, per combattere l’immigrazione illegale, il traffico di esseri umani e difendere la sovranità nazionale. Evviva!».Difendere i confini italiani non può essere mai un crimine. Una grande notizia l’assoluzione di Matteo. Proseguiamo insieme, con tenacia e determinazione, per combattere l’immigrazione illegale, il traffico di esseri umani e difendere la sovranità nazionale.