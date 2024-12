Oasport.it - Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

L’vuole mettersi alle spalle la scoppola con il Panathinaikos. Siamo già al momento della diciassettesima giornata di, l’ultima di andata, e la squadra di Ettore Messina torna fra le mura amiche per giocarsi tutto contro ilper quello che può essere un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff.I tedeschi sono il miglior attacco della competizione con oltre 88 punti segnati a partita, con la coppia a stelle e strisce Carsen Edwards-Devin Booker capace di fare onde, ma Andreas Obst può essere un giocatore che può far male dai 6,75. Fra i bavaresi, che vogliono dimenticare la pesante sconfitta con il, anche un ex con il dente avvelenato come Johannes Voigtmann.Il match trainizierà alle ore 21 alla Unipol Forum.