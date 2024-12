Ilrestodelcarlino.it - Morti sul lavoro, una mostra e l’impegno per fermare la strage

Bologna, 20 dicembre 2024 – “Tanti escono di casa per guadagnarsi da vivere onestamente e poi, un giorno, non tornano più.” Queste sono le parole struggenti di Monica Micheli, madre di Mattia Battistetti, un ragazzo di 23 anni che ha perso la vita tre anni e mezzo fa a causa di una gru non in sicurezza. Parole che potrebbero essere pronunciate da tanti, troppi familiari delle vittime sul. Per sensibilizzare su questa tragica realtà, la Fondazione Carisbo ospita fino al 19 gennaio, a Casa Saraceni (via Farini 15), ladi Carlo Soricelli ‘sul, bianche lenzuola celano vuoti immensi’, curata da Luciano Pantaleoni. Durante la presentazione, il sindaco Matteo Lepore ha annunciato che all’artista, da più di trent’anni impegnato su questo tema, sarà conferita la Turrita d’Argento.