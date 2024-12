Ilrestodelcarlino.it - Minibasket in crescita: formazione e sviluppo per i bambini

C’era un tempo in cui innamorarsi era facile. Un pallone, un canestro e un ragazzo solo in un campo. Come nella prima scena della videocassetta di metà anni Novanta dedicata a Michael Jordan. Sono passati gli anni e sono arrivati divani più comodi, videogiochi con grafiche migliori e meno voglia di andare a caccia di sogni. O forse no? Perché in effetti almeno la pandemia ha insegnato che là fuori, oltre al divano, ci sono tante altre cose belle da fare. Parola di chi, ‘là fuori’ ci vive. "Il– commenta Fulvio Neri, responsabile provinciale di questo settore della Fip e anche della ‘Livio Neri’ – è ripartito e i numeri dicono che i praticanti sono in costante. Bisogna continuare così, formando nuovi allenatori e cercando di far entrare sempre più negli istituti scolastici questo sport.