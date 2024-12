Sport.quotidiano.net - Mantova, al Martelli arriva il Frosinone: assenze e dubbi di formazione per Possanzioni

Tutto ilè concentrato al massimo per farsi il regalo di Natale più bello: battere ile tornare ad assaporare il dolce gusto della vittoria che manca dallo scorso 9 novembre. Dopo l’1-0 alla Cremonese, che è costato la panchina a mister Corini, ladi Possanzini ha raccolto tre pareggi ed una rocambolesca sconfitta con il Pisa. Adesso, però, è giunto il momento di tornare a marciare a pieno ritmo ed aggiungere altri tre punti preziosi ad una classifica che può (e deve) ancora migliorare. Certo, le intenzioni dei virgiliani dovranno fare i conti con la voglia dei ciociari (che pure hanno un organico di prim’ordine) di continuare a risalire la classifica dopo il pessimo avvio di campionato, ma il ritorno al “” e il sempre caldo sostegno del pubblico biancorosso possono aiutare ila spiegare nuovamente le sue ali, anche se, come ha ricordato pure mister Possanzini, bisogna già mettere in conto che quello con i gialloazzurri sarà un incontro molto impegnativo.